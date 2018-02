Mulher morre e 12 ficam feridos em shopping de Pequim

PEQUIM – Uma mulher morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas depois que um homem realizou um ataque com faca em um shopping em uma área comercial movimentada na capital chinesa, Pequim, informou a polícia no domingo.

A polícia de Pequim disse em uma breve declaração que eles prenderam um homem durante o ataque no início da tarde no Joy City Mall, no distrito de Xidan.

Três homens e 10 mulheres foram enviados para o hospital após o ataque e uma mulher morreu em decorrência dos ferimentos, disse a polícia. Os outros devem se recuperar.

A polícia disse que agiu rapidamente na resposta ao incidente e identificou o detido como um homem de 35 anos e de sobrenome Zhu, da província do norte de Henan.

O homem já havia confessado realizar o ataque para “expressar seu descontentamento”, disse a polícia, sem detalhar.