Mulher é presa suspeita de incendiar prédio em Paris; ao menos 8 morreram

Paris – Uma mulher foi detida nesta terça-feira, suspeita de ligação com o incêndio que deixou oito mortos e 30 feridos em um edifício de oito andares em Paris (França), informou o promotor público da capital, Rémy Heitz. Até o momento, oito mortos foram confirmados.

A polícia está interrogando a mulher, uma moradora do edifício que começou a pegar fogo por volta da 1h (horário local, 22h de Brasília, de segunda-feira) e cujas as chamas se espalharam rapidamente surpreendendo os moradores que dormiam naquela hora.

“No momento, a hipótese de incêndio criminoso é a que tem mais peso”, disse o promotor aos jornalistas.

Heitz não deu mais informações sobre a investigação que “acaba de começar”.

A suspeita foi detida “não muito distante do local do incêndio”, logo após a intervenção dos bombeiros, acrescentou.

O promotor disse que o saldo de vítimas ainda não está fechado, pois os bombeiros, que controlaram o incêndio por volta das 6h30 (horário local, 3h30 de Brasília) seguem trabalhando no local, além de uma pessoa que está internada em estado grave.

De acordo com várias testemunhas, as primeiras chamas apareceram na parte superior do edifício, no sétimo andar, e se propagaram rapidamente, segundo o relato dos bombeiros.

As chamas afetaram mais a parte interna do edifício, que dá em um pátio, dificultando o trabalho dos bombeiros.

Muitos moradores se refugiaram no telhado do edifício, aumentando o trabalho dos bombeiros, que utilizaram escadas, colocando em risco suas próprias vidas, disse o porta-voz, Clement Cognon.

Trata-se de um edifício da década de 1970 que ficou devastado, obrigando que outros dois blocos adjacentes fossem esvaziados como medida de precaução. EFE