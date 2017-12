Mulher é acusada nos EUA de usar bitcoins para apoiar EI

Nova York – Uma moradora da cidade de Long Island, no estado de Nova York, foi acusada formalmente nesta quarta-feira em um tribunal federal de Nova York de lavagem de dinheiro com bitcoins e outras criptomoedas para financiar o grupo terrorista Estado Islâmico.

Zoobia Shanaz, de 27 anos, foi detida ontem e prestará depoimento em breve à juíza Kathleen Tomlinson para a leitura formal das cinco acusações que recebeu. A pena máxima, neste caso, é de 30 anos de prisão.

Segundo um comunicado da promotoria federal do distrito leste de Nova York, a mulher supostamente fraudou várias instituições financeiras em mais de US$ 85 mil e converteu a quantia em bitcoins e outras criptomoedas.

Posteriormente, segundo a folha de acusações apresentada pelos promotores do caso, Shanaz lavou o dinheiro e o transferiu para fora do país para apoiar o Estado Islâmico.

O crime aconteceu entre março e julho, quando a acusada obteve um crédito bancário de US$ 22,5 mil e pediu cartões de crédito com os quais comprou US$ 62 mil em várias criptomoedas.

De acordo com a promotoria, a mulher fez então várias transferências que totalizavam US$ 150 mil a pessoas e empresas com sede no Paquistão, na China e na Turquia que tinham como destino final “beneficiar o Estado Islâmico”.

Shahnaz, de nacionalidade americana, tentou deixar o país a partir do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com destino à Síria, mas acabou detida.