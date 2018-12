Mulher de 102 anos se torna a paraquedista mais velha do planeta

Uma bisavó de 102 anos se tornou a paraquedista mais idosa do planeta após um alto de 4.300 metros de altura no sul da Austrália.

Irene O’Shea declarou que se sentia “normal” após a queda a 220 km/h.

Ela deu o primeiro salto de paraquedas em 2016, no dia em que completou 100 anos.

Mas só entrou para o livro dos recordes no domingo, quando, segundo os organizadores, se tornou a paraquedista mais idosa do planeta, com 102 anos e 194 dias.

“O céu estava aberto e foi um bom dia, apesar de ter passado muito frio”, declarou O’Shea.

Irene O’Shea participou no salto para ajudar uma campanha de arrecadação de fundos para uma organização beneficente que pesquisa a cura de uma doença neuromotora, que provocou a morte de sua filha.

Veja o vídeo: