Mujica encontrou um Fidel deteriorado, mas preocupado

Montevidéu – O presidente do Uruguai, o ex-guerrilheiro José Mujica, viu o líder cubano Fidel Castro “idoso” e “deteriorado” do ponto de vista físico, mas “preocupado com o destino da Humanidade” durante o recente encontro que tiveram em Havana.

“O Fidel idoso, com a saúde deteriorada, está em linha, é um prosseguimento de uma figura lendária. Para mim é uma fonte de aprendizagem e uma honra poder conversar com ele”, afirmou Mujica, de 78 anos, em entrevista em Cuba concedida ao “Canal 10” da televisão uruguaia e divulgada hoje.

Mujica disse que “os anos chegaram” para Castro, que tem 87 e está afastado do poder desde 2006, e reconheceu que “fisicamente está deteriorado, mas sua preocupação mais forte é com o mundo que não vai ver, como o homem pode conseguir desperdiçar menos recursos”.

“Mais do que nunca, Fidel tem preocupações de caráter superior com o destino da Humanidade”, acrescentou.

A reunião entre Mujica e Castro aconteceu na quarta-feira, no marco da 2ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), realizada em Havana.

“A troca com Mujica se caracterizou com o diálogo sincero e fraterno, e a coincidência acerca dos principais problemas que põem em perigo e afetam a Humanidade”, assegurou na quinta-feira o jornal “Granma” sobre o encontro.

Segundo o jornal, na reunião foi ressaltada “a necessidade da luta pela paz, pelo bem-estar e pela sobrevivência da Humanidade”.

O encontro anterior do presidente uruguaio com Castro aconteceu em julho do ano passado, quando viajou para a ilha em sua primeira visita oficial desde que assumiu a Presidência em 2010.