Mueller interrogou autoridades de inteligência sobre Trump

Washington – Autoridades graduadas de inteligência dos Estados Unidos, incluindo o diretor da CIA, Mike Pompeo, foram interrogadas por uma procuradoria especial para saber se o presidente norte-americano, Donald Trump, tentou obstruir a justiça na investigação sobre a Rússia, disseram fontes à Reuters, nesta quarta-feira.

Tal linha de questionamento indica que a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a suposta interferência russa na última eleição presidencial dos EUA e sobre a possível conspiração entre a campanha de Trump e a Rússia se estendeu para analisar as ações do presidente com relação ao inquérito.

Em interrogatórios no ano passado com Pompeo, com o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, e com o diretor da Agência de Segurança Nacional, Mike Rogers, a equipe de Mueller se concentrou em saber se Trump havia pedido que eles colocassem pressão sobre o ex-diretor do FBI James Comey, disseram as fontes.

Comey afirmou, depois de ter sido demitido por Trump em maio do ano passado, que o presidente o havia retirado do cargo para tentar minar a investigação da agência sobre a Rússia. Sua saída levou à indicação de Mueller para assumir a investigação do FBI e é central para saber se Trump pode ter cometido obstrução de justiça.

Mueller também perguntou às autoridades se Trump tentou acabar com investigações sobre a interferência russa e sobre os contatos entre autoridades russas, ligadas ao governo do presidente Vladimir Putin, e aliados de Trump e de sua campanha, disseram as fontes sob condição de anonimato.

Discussões sobre a possibilidade de a equipe de Mueller interrogar Trump estão em andamento, de acordo com uma pessoa com conhecimento das conversas.