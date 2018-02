Mueller indicia ex-assessor de Trump por fraude e evasão fiscal

Washington – O conselheiro especial Robert S. Mueller indiciou nesta quinta-feira o ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump, Paul Manafort, e o sócio dele, Rick Gates, por fraude e evasão fiscal. Mueller lidera as investigações da suposta interferência da Rússia na eleição dos EUA em 2016.

As acusações contra Manafort e Gates não se relacionam com quaisquer alegações de má conduta relacionadas com a campanha de Trump. Eles são acusados de liderar uma campanha secreta de lobby em Washington em nome de interesses de empresas da Ucrânia ligadas à Rússia.

A nova acusação, que já era esperada, acrescenta alegações de evasão fiscal e aumenta para US$ 30 milhões a quantidade de recursos a qual Manafort é acusado de lavagem por meio de contas offshore.

O indiciamento ocorre uma semana depois de Mueller apresentar acusações contra 13 russos, que são suspeitos de conspirar para interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Manafort e Gates negam as acusações. Fonte: Associated Press.