Motorista que atropelou grupo em Toronto está sob custódia

Uma van aparentemente “pulou” sobre uma calçada nesta segunda-feira em um cruzamento movimentado em Toronto e atingiu de oito a dez pessoas antes de fugir do local. No entanto, de acordo com a polícia canadense, a van foi encontrada e o motorista foi levado sob custódia.

Não ficou imediatamente claro o que levou a van a atingir os pedestres em um cruzamento movimentado na região centro-oeste da cidade. A polícia não identificou imediatamente quem era o motorista. “Neste momento, é muito cedo para dizer o que houve e se houve algum motivo. Também não podemos dizer neste momento a extensão ou o número de pessoas feridas”, disse a porta-voz da polícia de Toronto, Meaghan Gray.

A porta-voz dos paramédicos de Toronto, Kim McKinnon, disse que os socorristas estavam em cena tratando vários pacientes, mas não confirmaram o número ou a gravidade dos ferimentos. A polícia fechou uma região da cidade após o incidente e a agência de trânsito de Toronto disse que suspendeu o serviço da linha de metrô que atravessa a área.

O incidente ocorreu quando ministros de países integrantes do G-7 se encontram no Canadá para discutir uma série de questões internacionais antes da reunião do G-7, que ocorre em junho, em uma cidade próxima a Quebec.

Questionado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o governo está acompanhando a situação, mas disse que precisa de mais informações sobre o incidente.

(Associated Press)