Motorista de táxi atropelou pessoas em Moscou por confundir pedais

Moscou – Um motorista de táxi do Quirguistão que atropelou pedestres perto do Kremlin no sábado disse a um tribunal de Moscou nesta segunda-feira que confundiu o pedal do acelerador com o do freio porque não dormia há dois dias antes do acidente.

O motorista, Chingiz Anarbek, disse entender que é culpado e pediu desculpas por ter ferido as pessoas.

De acordo com autoridades russas, até sete pessoas ficaram feridas, incluindo dois mexicanos que estavam em Moscou para assistir à Copa do Mundo que a Rússia está sediando.