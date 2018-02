Motorista da comitiva de Trump é detido por portar arma

Um motorista da comitiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi brevemente detido no domingo por portar uma arma de fogo em sua bagagem, segundo o Serviço Secreto encarregado da proteção do chefe de Estado.

A arma foi descoberta em um controle de segurança na bagagem do motorista, que tinha que dirigir um veículo com jornalistas de Mar-a-Lago, na Flórida, até o campo de golfe onde o presidente iria jogar.

Trump passou o fim de semana em sua casa na Flórida.

Além disso, “o homem possuía um objeto proibido (uma arma de fogo) fora do perímetro de segurança”, detalhou o Serviço Secreto em comunicado.

O motorista, que não foi identificado, explicou à imprensa que se esqueceu de deixar a arma em seu veículo pessoal antes de começar o expediente.

Este incidente ocorre poucos dias depois de um ataque a tiros na escola Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida, que provocou a morte de 17 pessoas, em sua maioria adolescentes.