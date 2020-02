Mortos por novo coronavírus somam 490 na China

O número de mortes confirmadas no surto do novo coronavírus subiu para 490 na China, depois que autoridades da província de Hubei reportaram 65 novos óbitos nesta quarta-feira (noite de terça, 4, no Brasil).

Em sua atualização diária, os números da comissão de saúde de Hubei, a mais atingida pelo vírus, também mostraram um salto em infecções confirmadas, com 3.156 novos casos.

A epidemia do coronavírus teve a primeira morte em Hong Kong nesta terça-feira, representando mais um problema para o centro financeiro internacional após os protestos contrários ao governo chinês, e Macau, o maior playground de apostas do mundo, pediu que seus cassinos fechassem suas portas.

A vítima em Hong Kong foi um homem de 39 anos com uma doença subjacente que havia visitado a cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto e que agora se encontra em isolamento.

É a segunda morte pelo novo coronavírus fora da China continental. Um homem também morreu nas Filipinas após visitar a cidade de Wuhan.

Milhares de funcionários de saúde em Hong Kong, que é uma região autônoma da China, realizaram um segundo dia de greves pedindo o fechamento total das fronteiras com o território principal da China depois que três pontos de fronteira foram deixados abertos.

“Não estamos ameaçando o governo, só queremos prevenir a epidemia”, disse um enfermeiro que participava da greve.