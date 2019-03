Mortes provocadas por ciclone em Moçambique já passam de 400

O balanço do ciclone que devastou Moçambique na semana passada superou 400 mortes, anunciou neste sábado, 23, o ministro do Meio Ambiente moçambicano, Celso Correia, que também calculou que a região afetada pelo desastre alcança uma superfície de 3.000 quilômetros quadrados.

“Até o momento tempos 417 mortos e 1.528 feridos”, afirmou Celso Correia em Beira, a segunda maior cidade do país, parcialmente devastada na passagem do ciclone Idai. O balanço anterior em Moçambique citava 293 mortos. No total, o Idai, que provocou grandes inundações e deslizamentos de terra em Moçambique e no vizinho Zimbábue, deixou pelo menos 676 mortos nos dois países.

“É um desastre natural sem precedentes. A zona afetada (em Moçambique) é de 3.000 quilômetros quadrados. Um desastre que equivale a grandes catástrofes”, afirmou Celso Correia. “Infelizmente, ninguém na região e no mundo consegue prever um desastre de tal magnitude”, completou.