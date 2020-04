Mortes por coronavírus no mundo passam de 150.000

A pandemia do novo coronavírus causou ao menos 150.000 mortes no mundo desde que teve início em dezembro passado, na China, segundo um levantamento em tempo real feito pela universidade Johns Hopkins.

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 2,2 milhões de casos de contágio em 193 países ou territórios.

A cifra de casos diagnosticados reflete apenas uma parte da totalidade de contágios, devido às políticas díspares dos diferentes países para diagnóstico de casos, pois alguns só o fazem com as pessoas que precisam de hospitalização. As autoridades consideram que até agora, pelo menos 483.000 pessoas se curaram da COVID-19.

Desde a quinta-feira às 19h GMT (16h de Brasília), foram reportadas 9.022 novas mortes e 91.270 contágios em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes foram os Estados Unidos, com 2.985 novos óbitos, a China continental (1.290, após uma revisão do balanço por parte das autoridades da cidade de Wuhan, onde surgiu a pandemia) e o Reino Unido (847).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram seu primeiro óbito relacionado ao vírus no final de fevereiro, chegou a 34.575. O país registrou 683.786 contágios. As autoridades estimam que 56.646 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados pela pandemia são Itália, com 22.745 mortos e 172.434 casos; a Espanha, com 19.478 mortos e 188.069 casos; a França, com 18.681 mortos e 147.969 casos; e o Reino Unido, com 14.576 mortos e 108.692 casos.

A China continental – exceto Hong Kong e Macau -, onde a epidemia eclodiu no fim de dezembro, tem um total de 82.367 pessoas contagiadas, das quais 4.632 morreram e 77.892 se curaram totalmente.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 26 novos casos e 1.290 mortes.

Às 16h desta sexta-feira (19h GMT) e desde o começo da epidemia, a Europa somava 96.721 mortes (de 1.100.677 casos); Estados Unidos e Canadá, 35.929 (715.428); a Ásia, 6.801 (157.131); o Oriente Médio, 5.371 (117.953); África, 995 (19.296); e Oceania, 83 (7.785).

Este balanço foi realizado usando dados das autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).