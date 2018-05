Morre uma das 3 sobreviventes de acidente aéreo em Cuba, diz agência

Havana – A cubana Grettel Landrove, uma das três sobreviventes do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira em Havana, morreu nesta segunda-feira no hospital onde estava internada em estado grave, informou à Agência Efe uma fonte que trabalha no centro médico.

Com isso, o número total de mortos no acidente subiu para 111. Landrove, que tinha 23 anos, era natural de Holguín – destino do voo DMJ-972 – e morava em Havana.

O Boeing 737-200 operado pela companhia Cubana de Aviación, que o havia alugado (pertencia à empresa mexicana Global Air) caiu com 113 pessoas a bordo no último dia 18 pouco depois de decolar no aeroporto de Havana. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.