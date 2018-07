Morre um palestino em explosão na fronteira de Gaza e Israel

Um palestino morreu nesta sexta-feira na fronteira com Israel, informou o ministério da Saúde de Gaza, segundo testemunhas palestinas e o exército israelense um artefato que a vítima carregava explodiu.

Mohamed Abu Halima, de 22 anos, morreu depois de ficar ferido no peito pela explosão, no leste da cidade de Gaza, informou o porta-voz do ministério, Ashraf Al Qudra.

O porta-voz não deu mais indicações sobre a origem da explosão, mas testemunhas palestinas indicaram que ele foi atingido por um artefato que ele tinha em suas mãos.

Um grupo de palestinos “tentou se aproximar da barreira de segurança na intenção de lançar um artefato explosivo contra soldados (israelense) perto da passagem de Karni”, disse um membro do exército israelense.

“O artefato explodiu no território da Faixa de Gaza e feriu vários palestinos”, acrescentou em um comunicado.

Como acontece em toda sexta-feira, cerca de 3.000 moradores de Gaza se manifestaram na fronteira com Israel.

Os confrontos deixaram 146 palestinos feridos, segundo o porta-voz do ministério em Gaza, 24 deles por disparos de soldados israelenses.