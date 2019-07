Morre o presidente da Tunísia, Béji Caïd Essebsi, aos 92 anos

O presidente tunisiano Béji Caïd Essebsi, de 92 anos, faleceu nesta quinta-feira, informou a presidência da República em sua página no Facebook, poucas horas após sua hospitalização.

Primeiro presidente democraticamente eleito em 2014, três anos após a queda de Zine el Abidine ben Ali, Essebsi faleceu faltando poucos meses para o fim do seu mandato presidencial.

A televisão nacional interrompeu a sua programação para transmitir versos do Corão, antes de anunciar que o presidente morreu quinta-feira às 10h25 (6h25 de Brasília).

Sua morte acontece no dia em que a Tunísia celebra a proclamação da República em 1957, uma data geralmente marcada por um discurso do chefe de Estado.

Veterano político e o mais velho chefe de Estado em exercício no mundo atrás da rainha Elizabeth II da Inglaterra, trabalhou com Habib Burguiba, primeiro presidente da Tunísia, e Zine El Abidine Ben Ali, antes de chegar à presidência em 2014 com a paradoxal missão de consolidar a jovem democracia.

Ele foi hospitalizado na quarta-feira para tratamento intensivo no hospital militar de Túnis, segundo seu filho Hafedh Caid Essebsi, também líder do partido no poder Nidaa Tunes.

A Tunísia é o único país que viveu a Primavera Árabe em 2011 a continuar no caminho da democratização.