Morre o ator britânico Albert Finney, indicado 5 vezes ao Oscar

Londres — O ator britânico Albert Finney, indicado cinco vezes ao Oscar, morreu aos 82 anos após uma breve doença, informou nesta sexta-feira a sua família.

Finney protagonizou filmes famosos como “Um Caminho para Dois” (1967), que contracenou com Audrey Hepburn, e “Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento” (2000), com Julia Roberts, que lhe rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 2001.

Seu último trabalho na grande tela foi em “007: Operação Skyfall” em 2012.

“Albert Finney, de 82 anos, faleceu em paz depois de uma breve doença, com seus entes queridos a seu lado. A família pede privacidade neste triste momento”, diz o comunicado de seus parentes.

Finney nasceu em 1936 e foi um ator de longa trajetória no cinema, com participação em mais de 60 filmes e cinco indicações para o Oscar, além de vários prêmios, como três Globos de Ouro e dois Bafta.

O ator, que foi particularmente famoso nos anos 1960 e 1970, foi indicado ao Oscar de melhor ator por “As Aventuras de Tom Jones” (1963), “Assassinato no Expresso Oriente” (1974), “O Fiel Camareiro” (1983) e “À Sombra do Vulcão” (1984), além da nomeação a melhor ator coadjuvante por “Erin Brockovich”.

Nascido em Salford, no norte da Inglaterra, no seio de uma família de poucos recursos, o que lhe impediu de se formar na Universidade, Finney acabou se dedicando ao mundo da interpretação, o que lhe permitiu estudar na Real Academia de Arte Dramática.

Finney também foi ator de teatro e teve relativo sucesso ao interpretar peças de William Shakespeare no Teatro Nacional de Londres.

Além disso, fez o papel do personagem Hercule Poirot em “Assassinato no Expresso Oriente” e encarnou o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchil no filme “O Homem que Mudou o Mundo” (2002), feito para o canal “HBO” e que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor Ator em minissérie ou filme para televisão.