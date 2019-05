Morre deputado da Argentina baleado na semana passada

Buenos Aires – O deputado argentino Héctor Olivares, da aliança governista, morreu no domingo (12) em consequência do ataque a tiros sofrido na quinta-feira nas imediações do Congresso. Olivares era deputado da União Cívica Radical pela província de La Rioja, no norte do país. Presidente interino do Senado, Federico Pinedo confirmou o fato e horas depois o presidente Mauricio Macri decretou luto nacional por 48 horas.

O ataque também matou Miguel Yandón, coordenador do Fundo Fiduciário Elétrico Federal de La Rioja, que se exercitava com Olivares quando eles receberam disparos feitos a partir de um carro. Foram detidas seis pessoas suspeitas no caso, entre eles Juan José Navarro, um dos ocupantes do automóvel de onde saíram os disparos, que deve ser extraditado do Uruguai.

Inicialmente se pensou que haveria razão política, mas as últimas hipóteses se inclinam para razões pessoais, já que Yandón era o principal alvo do atentado.

Olivares estava em estado grave no hospital Ramos Mejía, após receber um disparo no abdômen. Outros políticos do país também lamentaram a morte, entre eles a ex-presidente Cristina Kirchner. Fonte: Associated Press.