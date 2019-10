Morre democrata que presidia comitê que analisa impeachment de Trump

O deputado democrata dos Estados Unidos Elijah Cummings, presidente de um dos comitês que investiga o presidente Donald Trump no Congresso, morreu aos 68 anos, informou seu gabinete nesta quinta-feira.

Cummings presidia o Comitê de Supervisão e Reforma dos Estados Unidos, uma entidade que, junto a outras duas comissão da Câmara, está conduzindo uma investigação que pode levar ao impeachment de Trump.

O parlamentar morreu no hospital John Hopkins na madrugada desta quinta-feira devido a “complicações relacionadas a problemas de saúde de longa data”, informou o gabinete em um comunicado.

O comunicado também apontou que mais informações seriam liberadas ao longo do dia. A Reuters não pôde contactar seus representantes para mais detalhes de imediato.

O democrata de Maryland foi eleito pela primeira vez em 1996 e presidia o Comitê de Supervisão e Reforma desde janeiro, após os democratas ganharem controle do Congresso em 2018.

Junto ao processo de impeachment de Trump, o comitê de Cummings também pediu documentos relacionados às finanças pessoais do presidente, além de investigar possíveis abusos em agências federais durante o governo de Trump.

Em julho, Trump e Cummings se envolveram em uma troca de farpas em uma série de tuítes e comentários após o presidente dizer que Baltimore, uma das cidades pelas quais Cummings fora eleito representante, era “um desastre infestado de ratos”.

Recentemente, o democrata estava ausente do Congresso devido a questões de saúde. Ele já passara por tratamentos cardíacos e no joelho, de acordo com a CBS News.