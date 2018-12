Morre bebê israelense de mãe ferida em ataque a tiros na Cisjordânia

Jerusalém – O bebê israelense nascido com assistência, depois que sua mãe grávida de oito meses ficou em estado crítico em um ataque com arma de fogo na Cisjordânia esta semana, morreu nesta quarta-feira em um hospital de Jerusalém, informou o site do jornal “Times of Israel”.

Sete israelenses ficaram feridos no domingo quando desconhecidos dispararam de um carro com placa palestina contra um grupo de pessoas perto da entrada do assentamento judaico de Ofra, uma delas uma jovem de 21 anos grávida que foi transferida ao hospital Shaare Zedek.

Logo após o ataque, os médicos realizaram uma cesariana e conseguiram estabilizar o bebê, mas depois sua saúde piorou até entrar em estado crítico.

Por outro lado, sua mãe está estabilizada e fora do perigo, enquanto o pai também ficou levemente ferido no ataque.

As forças de segurança israelenses seguem buscando os atiradores no território ocupado da Cisjordânia e realizaram diversas batidas em povoados palestinos próximos ao local do ataque.