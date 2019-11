Morales diz que eleição na Bolívia pode ser realizada sem sua participação

Cidade do México – O ex-presidente de Bolívia, Evo Morales, disse na sexta-feira que está disposto a não participar de novas eleições, uma vez que o governo de transição iniciou um diálogo com a oposição para tentar resolver a crise política no país.

“Temos que chegar a pacificar a Bolívia”, disse o ex-presidente em entrevista à Reuters na Cidade do México, onde está asilado desde que renunciou no domingo passado.

Morales, que diz ter deixado o cargo por um golpe de Estado, afirmou que se a Assembleia aprova sua renúncia à Presidência poderia voltar ao país como cidadão comum ou militante.