Montenegro ressalta, em reação a Trump, que é pacífico e “estabilizador”

Belgrado – O Governo de Montenegro destacou nesta quinta-feira a sua política pacífica e “estabilizadora”, em reação às polêmicas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas quais insinuou que o país balcânico tem um povo “muito agressivo” que poderia gerar uma guerra mundial.

“Montenegro está orgulhoso da sua história e tradição, e da política pacífica que o levou à posição de país estabilizador na região”, escreveu o Governo de Podgorica em comunicado.

Após lembrar que a nação balcânica foi das primeiras “que ofereceu resistência ao fascismo” na Europa, ressaltou que é o único Estado surgido após a decomposição da antiga Iugoslávia que conseguiu sua soberania sem passar por uma guerra.

“Hoje, como novo membro da Otan (entrou em 2017) e candidato ao ingresso na União Europeia (UE), contribui para a paz e estabilidade não só no continente europeu, mas no mundo, junto com os soldados americanos no Afeganistão”, acrescentou o Governo montenegrino.

“No mundo atual, cheio de desafios, não importa quão grande ou pequeno alguém seja, mas em que medida cuida dos valores da liberdade, da solidariedade e da democracia”, acrescentou o comunicado.

“Edificamos amizades, não perdemos nenhuma, e ao mesmo tempo somos capazes de defender com coragem e determinação nossos interesses nacionais. Por tudo isto, a amizade e aliança de Montenegro e Estados Unidos são firmes e duradouros”, afirmou.

O Governo montenegrino se referia à entrevista que o presidente americano deu à rede de televisão “Fox News” depois de se reunir em Helsinque com seu colega russo, Vladimir Putin, na segunda-feira passada.

Nela, o jornalista lhe perguntou, em evidente alusão no início de defesa mútua que rege na Otan, por que seu filho deveria defender um país como Montenegro em um eventual conflito.

“Entendo o que diz e eu me faço a mesma pergunta”, respondeu o presidente americano.

“Montenegro é um país pequeno com um povo muito forte. São um povo muito agressivo. Podem se tornar agressivos e… parabéns, temos uma Terceira Guerra Mundial”, declarou Trump.

Com cerca de 622 mil habitantes em 13.812 quilômetros quadrados e um Exército de 2.000 soldados, Montenegro é o último país que se integrou até agora na Otan, como membro de número 29.