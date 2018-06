Montanha-russa descarrila nos EUA e duas pessoas caem de mais de 10 metros

Uma montanha-russa descarrilou nesta quinta-feira, 14, em Daytona Beach, na Flórida (EUA), arremessando duas pessoas de uma altura de 34 pés, aproximadamente 10 metros. Outros dois passageiros ficaram pendurados no brinquedo e foram resgatados por bombeiros.

Ao todo, seis foram encaminhados para o hospital Halifax Health Medical Center. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas, segundo Jennifer Meale, porta-voz do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida, o brinquedo havia passado por inspeção na manhã do dia do ocorrido. Depois do acidente, foi constatada deficiência na integridade estrutural do equipamento.

A porta-voz também disse que a montanha-russa havia sido reprovada em duas inspeções em maio, mas que os problemas já tinham sido resolvidos antes do acidente. O parque proprietário da atração não comentou o ocorrido.