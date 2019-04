Moçambique já registra 518 mortos e 517 casos de cólera após ciclone

Maputo — O número de mortos em Moçambique por causa do ciclone Idai aumentou para 518, informaram nesta segunda-feira as autoridades, ao detalhar que os casos de cólera também já chegam a 517 só na província de Sofala, uma das mais afetadas.

O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGC) somou hoje 17 novas mortes devido à catástrofe em Moçambique, o país mais atingido pelo ciclone, após as 501 divulgadas neste fim de semana.

Somados aos 181 mortos que o Idai deixou no vizinho Zimbábue e aos 59 do Malawi (de acordo com dados da ONU), o balanço total de vítimas após a passagem deste ciclone tropical pelo sudeste da África chega a 758.

Além disso, já são 843 mil pessoas desabrigadas nas províncias moçambicanas centrais de Sofala, Manica, Zambézia e Tete, segundo o INGC.

A ONU calcula que haja mais de um milhão e meio de desabrigados em toda a região e afirma que é especialmente preocupante a situação de grupos vulneráveis, como as dezenas de milhares de mulheres grávidas. EFE