Missionário americano é morto a flechadas por tribo isolada do Índico

Por Da Redação, com agências internacionais

Nova Délhi – Um grupo de aborígenes matou um americano que tentava chegar a uma remota ilha da Índia no arquipélago de Andamão, no Oceano Índico, e que tem o acesso proibido a fim de proteger o povo que a habita, considerado um dos mais isolados do planeta.

“Essa pessoa é um cidadão americano e foi vista pela última vez em 16 de novembro pelos pescadores que o acompanharam em seu caminho à ilha” de Sentinela Norte, explicou Jatin Narwal, porta-voz da Polícia de Andamão, na Baía de Bengala. Os pescadores que levaram o americano à ilha informaram um “amigo local” da vítima, que por sua vez comunicou as autoridades.

A polícia realizou então uma investigação e determinou que o americano, identificado como John Allen Chau, morreu pelas mãos dos aborígenes, que são muito hostis e não têm contato com o mundo exterior. De acordo com veículos de imprensa locais, Chau morreu em decorrência de flechadas que o acertaram no momento em que ele tocou a terra.

“A ilha de Sentinela Norte é uma área proibida, a entrada nesta ilha é restrita sob a regulação para a Proteção das Tribos Aborígenes. Ninguém têm permissão para chegar até lá”, disse o porta-voz policial. Os pescadores que o levaram até o local estão presos.

Segundo informações da rede de notícias CNN, Chao era um missionário cristão e tinha como objetivo levar o cristianismo aos aborígenes que habitam a ilha. Amigos agora o consideram “um mártir” da religião.

“Nos recusamos a chamá-lo de turista”, disse uma autoridade policial à CNN, “sim, ele entrou no país com um visto de turista, mas ele veio com o objetivo específico de pregar em uma ilha de acesso proibido”, continuou.

O corpo de Chau ainda não foi encontrado.

Aborígenes

Segundo a ONG Survival International, em 2006 aborígenes de Sentinela Norte, que habitaram a ilha durante aproximadamente os últimos 55 mil anos, mataram dois pescadores que se aproximaram do local.

A população nas ilhas Andamão é de 28.077 indivíduos, segundo dados da Comissão Nacional para as Tribos (NCST).

As ilhas Andamão e Nicobar, situadas a cerca de 1 mil quilômetros do continente indiano, eram até a época colonial escassamente visitadas, por isso que as tribos conseguiram manter sua forma de vida intacta.