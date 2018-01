Míssil da Coreia do Norte pode ter acertado o próprio país

A alegação é do jornal inglês The Independent, que cita fontes não-identificadas do governo dos EUA. O míssil Hwasong-12, que foi disparado em 28 de abril do ano passado, teria falhado logo após o lançamento e caído em Tokchon, que fica a aproximadamente 150 km da capital Pyongyang.

O míssil teria sido disparado da base aérea de Pukchang, ao norte da capital, e voado apenas 39 km antes de cair. Já era sabido que o Hwasong-12 teve problemas, mas acreditava-se que ele tivesse explodido no ar. O novo relato é acompanhado por imagens de satélite, com anotações típicas de documentos militares, que mostram um complexo de galpões parcialmente destruído.

O suposto vazamento ocorre um dia depois de a Coreia do Norte assumir nova postura diplomática, dizendo-se disposta a retomar diálogos com a Coreia do Sul – e tendo reaberto, inclusive, a linha telefônica que liga os dois países.