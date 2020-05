Míssil atinge navio de guerra do Irã durante treinamento e deixa 19 mortos

Um navio de guerra do Irã atingiu outro com um míssil por acidente durante um exercício, matando 19 marinheiros e ferindo 15 outros, informou a Marinha do país nesta segunda-feira.

O incidente ocorreu durante um treinamento no Golfo de Omã, uma rota marítima importante que se conecta com o Estreito de Ormuz, através do qual cerca de um quinto de todo o petróleo do mundo passa. O Irã realiza exercícios na área com frequência.

A fragata Jamaran disparou contra um alvo de treino lançado por um navio de apoio, o Konarak, mas este ficou perto demais do alvo e foi atingido, noticiou a emissora estatal Irib.

“O incidente ocorreu no perímetro do porto Bandar-e Jask do sul do Irã no Golfo de Omã durante exercícios da Marinha iraniana na tarde de domingo, no qual 19 marinheiros morreram e 15 outros ficaram feridos”, disse a televisão estatal, citando a Marinha.

A agência de notícias Fars citou uma autoridade militar não identificada que negou algumas reportagens da mídia iraniana segundo as quais o Konarak afundou.

O comunicado da Marinha disse que há investigações sobre a causa do incidente em andamento, segundo a agência de notícias estudantil Isna.

A Irib disse que o Konarak de fabricação holandesa foi comprado antes da Revolução Islâmica iraniana de 1979, foi reformado em 2018 e está equipado com quatro mísseis de cruzeiro.

O incidente aconteceu em um momento de aprofundamento das tensões que se mantêm entre o Irã e os Estados Unidos desde 2018, quando Washington se retirou de um acordo nuclear entre grandes potências e Teerã e readotou sanções contra o regime.

A animosidade aumentou no início de janeiro, quando um ataque de drone dos EUA matou o destacado comandante militar iraniano Qassem Soleimani. O Irã retaliou no dia 9 de janeiro lançando mísseis contra bases militares norte-americanas no Iraque. No mesmo dia, as Forças Armadas iranianas abateram um avião comercial ucraniano e mataram todas as 176 pessoas a bordo, o que os militares reconheceram mais tarde como um engano.