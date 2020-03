Mísseis atingem base residencial de tropas americanas em Bagdá

Mísseis atingiram a base residencial de tropas americanas no norte de Bagdá, capital do Iraque, neste sábado, 14, deixando cinco pessoas feridas, incluindo três membros da coalização militar liderada pelo os Estados Unidos e dois soldados iraquianos, em novo ataque de milícias apoiadas pelo o Irã.

De acordo com um porta-voz das tropas iraquianas, pelo menos 25 mísseis caíram na base, atingindo a área do Camp Taji. O comunicado diz que o exército do Iraque descobriu, após o ataque as sete plataformas de onde os mísseis foram atirados, além de um estoque de outros 24 projéteis prontos para serem lançados.

O ataque foi considerado incomum por ocorrer na parte da manhã, pouco antes das 11 horas no horário local, quando as outras ofensivas ocorreram na parte da noite.

Este é o segundo ataque das milícias contra a coalização militar liderada pelo os Estados Unidos. Na última quarta-feira, 11, mísseis mataram um oficial britânico, o que causou represália americana na sexta-feira contra bases da Kataib Hezbollah, o possível grupo responsável pelo os ataques, matando sete pessoas e ferindo outras cinco.