Missão de resgate a cidades da Austrália inclui até envio de cerveja

A Marinha australiana, responsável por resgatar as pessoas atingidas pelo incêndio na costa sudeste do país, recebeu uma missão sem precedentes nesta sexta-feira: entregar com urgência uma carga de cerveja em um pub sem estoques da bebida.

Mais de 1.000 pessoas foram evacuadas da cidade de Mallacoota, onde estavam cercadas por chamas desde o Ano Novo.

Após o resgate, a Marinha recebeu a missão de entregar bens essenciais, incluindo uma preciosa carga de cerveja, destinada aos habitantes sedentos, contou à AFP um porta-voz do Ministério da Defesa.

“A cerveja não ocupou o espaço destinado aos bens de primeira necessidade”, garantiu o porta-voz.

A entrega inclui 20 barris e quatro caixotes de cerveja e sidra.

“Depois de tudo o que os moradores de Mallacoota passaram, o mínimo que podemos fazer por eles é garantir que eles possam desfrutar de uma cerveja”, disse o presidente dos distribuidores de cerveja Carlton e United Breweries, Peter Filipovic.