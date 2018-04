Ministro sul-coreano destaca humor de Kim Jong-un após reunião

Seul – O ministro de Cultura sul-coreano, Do Jong-whan, destacou nesta terça-feira o bom humor e a aparente franqueza do líder norte-coreano, Kim Jong-un, com quem se reuniu em Pyongyang no começo do mês devido à atual aproximação entre as Coreias.

“Durante as duas horas que falamos, me deixou a impressão de ser uma pessoa muito atenta – que se preocupa com o geral e que também presta atenção em detalhes – e muito franco. Acredito que é diferente de como o retrataram na imprensa, alguém que tem muito sentido do humor”, disse Do em coletiva de imprensa oferecida em Seul.

Durante seu comparecimento, convocado em relação com a histórica cúpula que Kim manterá em 27 de abril com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, Do fez um repasse de sua recente visita a Pyongyang para conduzir vários músicos sul-coreanos que ofereceram dois concertos.

“Ambas atuações em Pyongyang foram um sucesso e me permitiram sentir de perto a importância da troca cultural entre os dois países – que tecnicamente seguem em guerra – e seu papel para melhorar as relações”, explicou.

Como exemplo do bom “humor” de Kim, Do contou que ao ser fotografado com os artistas sul-coreanos, o marechal brincou perguntando se ele deveria se abaixar para que todo o mundo pudesse entrar na foto.

“Também comentei que iria reportar ao presidente Moon o sucesso da visita e me respondeu que ele se reportaria ao secretário-geral do Partido dos Trabalhadores norte-coreanos, que é ele mesmo”, acrescentou o ministro de Cultura.

Muito pouco se sabe sobre a misteriosa figura do jovem líder norte-coreano, que chegou ao poder em 2011 e que até há apenas algumas semanas, quando viajou para a China para se reunir com o presidente Xi Jinping, nunca tinha se encontrado com nenhum governante.