Ministro norte-coreano classifica como “lamentável” reunião com EUA

Pyongyang – O ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou há pouco que as conversas com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, foram “lamentáveis”. Ele ainda acusa a Casa Branca de pressionar unilateralmente o país a abandonar suas armas nucleares.

A declaração de um porta-voz do Ministério ocorreu horas depois de Pompeo concluir dois dias de conversações com autoridades norte-coreanas lideradas por Kim Yong Chol.

Os norte-coreanos dizem que os Estados Unidos traíram o espírito da reunião do mês passado entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un, fazendo exigências unilaterais sobre a completa, verificável e irreversível desnuclearização da Coreia do Norte.

Ele diz que o resultado das conversas de acompanhamento foi “muito preocupante”, porque levou a uma “fase perigosa que pode chocar nossa disposição pela desnuclearização, que estava firme”. (Caio Rinaldi, com Associated Press)