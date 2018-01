Ministro no Canadá renuncia após ser acusado de assédio sexual

Toronto, Canadá – O ministro dos Esportes e das Pessoas com Deficiências do Canadá, Kent Hehr, renunciou na quinta-feira do seu cargo, após ser acusado de assédio sexual por uma mulher em uma série de mensagens no Twitter.

Os tweets que provocaram a renúncia de Hehr indicam que o ex-ministro fez comentários sexuais a uma mulher e que outras temiam encontrar com ele em elevadores, pois se sentiriam inseguras.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse em um comunicado que aceitou a renúncia de Hehr, afirmando que “o assédio de qualquer tipo é inaceitável e os canadenses têm o direito a viver e trabalhar em ambientes onde não acontece o assédio”.

A saída de Kent Hehr acontece horas depois que outro importante político canadense, o líder do Partido Conservador da província de Ontário, Patrick Brown, renunciasse na madrugada de quinta após ser acusado por duas mulheres de assédio sexual.

As acusações foram feitas pelas duas mulheres em um programa de televisão na noite anterior.

Quinze minutos antes da transmissão do programa, Brown convocou uma entrevista coletiva onde negou as acusações e disse que se defenderia.

A renúncia de Brown ocorreu poucos meses antes das eleições em Ontário. As pesquisas apontavam que ele venceria com facilidade a disputa local, encerrando os 14 anos ininterruptos de governos liberais.

Em seu comunicado, Trudeau afirmou que “como governo, levamos a sério as acusações de má conduta e acreditamos ser importante apoiar as mulheres que fazem as acusações e é exatamente isso que fará o nosso governo”.

Não foi a primeira vez que Kent Hehr foi acusado de ações inadequadas. No ano passado, ele, que se desloca em uma cadeira de rodas, foi denunciado por um grupo de pessoas com deficiência de realizar comentários ofensivos.