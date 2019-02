Ministro japonês encontrado morto

Tóquio – O ministro japonês dos Serviços Financeiros e da Reforma Postal, Tadahiro Matsushita, foi encontrado morto nesta segunda-feira em sua residência, em um provável caso de suicídio, informa a imprensa nipônica.

Matsushita, 73 anos, foi encontrado desacordado em sua casa de Tóquio. A morte foi confirmada pouco depois no hospital, segundo o canal público NHK.

As agências Jiji e Kyodo afirmaram que o ministro cometeu suicídio e o canal privado Fuji TV informou que Matsushita havia se enforcado.

Segundo a Kyodo, Matsushita teria alertado a Agência de Serviços Financeiros que não compareceria ao trabalho.

Tadahiro Matsushita, dirigente do Novo Partido do Povo (NPP, nacionalista), uma pequena formação que integra a coalizão de centro esquerda no poder, havia sido nomeado ministro em junho.