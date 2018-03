Ministro francês confirma 3 mortes em ataque terrorista

Paris – O ministro do Interior da França, Gérard Collomb, confirmou nesta sexta-feira a morte de três pessoas, assassinadas pelo autor da tomada de reféns em um supermercado em Trèbes, no sul do país.

Collomb, em entrevista à imprensa, explicou que, num primeiro momento, o suposto terrorista matou o motorista e feriu um passageiro de um carro que roubou. Em seguida, o suspeito feriu um policial que estava correndo junto com alguns companheiros e, finalmente, entrou no supermercado, onde matou duas pessoas e realizou a tomada de reféns antes de ser abatido.