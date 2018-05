Ministro do Interior paquistanês é ferido por tiro no ombro

Islamabad, 6 mai (EFE).- Um homem não identificado atirou neste domingo, durante um ato político na província do Punjab, no ministro do Interior do Paquistão, Ahsan Iqbal, que ficou ferido em um ombro.

“Um atirador disparou contra Ahsan Iqbal durante uma pequena reunião pública perto de sua cidade natal, na área de Kajruru, no distrito de Narowal. Ele fazia um discurso diante de um grupo cristão”, informou o chefe da delegacia da região, Shahbaz Ahmed.

O ministro, que sofreu um ferimento de bala no ombro direito, está “fora de perigo” e foi transferido a um hospital de Narowal, de onde partirá para Lahore, a capital provincial, de acordo com a fonte.