Ministro da Fazenda mexicano renuncia e apresenta pré-candidatura

O ministro da Fazenda do México, José Antonio Meade, apresentou nesta segunda-feira (27) sua renúncia ao cargo e disse que vai se candidatar à presidência do país pelo governista Partido Revolucionário Institucional (PRI).

“Vou solicitar meu registro como pré-candidato à presidência da República pelo Partido Revolucionário Institucional”, anunciou Meade em um evento de despedida dos funcionários do Ministério.

Em ato público, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, aceitou a demissão e destacou seu trabalho como ministro, enquanto escolheu para seu lugar o diretor da petroleira estatal Pemex, José González Anaya.

“Agradeço sua dedicação, sua entrega e seu compromisso e lhe desejo o maior dos sucessos no projeto que decidiu empreender”, disse Peña Nieto.

Meade também liderou as pastas de Relações Exteriores e Desenvolvimento Social durante a administração atual. Ele ainda foi titular de Energia e da Fazenda no governo do ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012), do Partido Ação Nacional, de oposição.

Seu substituto, González Anaya, foi responsável pela organização financeira e modernização das operações da Pemex, destacou Peña Nieto, que antes tinha ocupado a presidência do Instituto Mexicano da Previdência Social.

Para a direção da Pemex, o presidente indicou Carlos Alberto Treviño, que estava na direção corporativa de administração e serviços da petroleira.