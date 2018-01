Ministro britânico para Irlanda do Norte renuncia ao cargo

Londres – O ministro britânico para a Irlanda do Norte, James Brokenshire, apresentou nesta segunda-feira sua renúncia, antes que a primeira-ministra, Theresa May, inicie uma reformulação do governo, confirmou hoje o departamento dessa província britânica.

Brokenshire, nomeado ministro para a Irlanda do Norte em julho de 2016, em substituição de Theresa Villiers, alegou razões de saúde para sua saída da pasta, segundo informam meios de comunicação locais.

Na reformulação de hoje, May espera manter seus principais ministros, entre eles o titular de Relações Exteriores, Boris Johnson; o de Economia, Philip Hammond, e o do “Brexit”, David Davis.