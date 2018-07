Ministro britânico fica irritado e rasga relatório sobre o Brexit

O ministro britânico do Meio Ambiente, Michael Gove, ficou “furioso” e rasgou um relatório do governo sobre um possível acordo alfandegária com a UE após o Brexit, informaram a BBC e o jornal The Sun.

De acordo com as fontes citadas pela imprensa, Gove ficou irritado ao ler o documento, que segundo ele não incluía suas recomendações, e o rasgou durante uma reunião na quarta-feira.

A primeira-ministra Theresa May reunirá na sexta-feira seu conselho de ministros em Chequers, sua residência no campo, para explicar as propostas sobre a futura relação com a UE após o Brexit.

O governo britânico está dividido entre os que desejam romper totalmente com a UE, caso de Michael Gove, e os que preferem manter uma relação estreita com o bloco após a separação.