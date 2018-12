Ministro britânico diz que há 50% de chance de Brexit ser interrompido

LONDRES – O ministro do Comércio do Reino Unido, Liam Fox, disse que há “50 por cento” de chance de que o Brexit seja interrompido, caso o parlamento rejeite o acordo de divórcio do governo com a União Europeia no mês que vem.

“Se não votarmos a favor disso, não tenho certeza se daria mais de 50 por cento de chances (pelo Brexit)”, disse Fox, um proeminente apoiador da saída do bloco europeu, ao jornal Sunday Times neste domingo.

Faltando três meses para que o Reino Unido saia da União Europeia, em 29 de março, o acordo do Brexit está patinando, abrindo uma série de possibilidades, desde um Brexit sem acordo comercial até um cancelamento do plano.

Mais cedo neste mês, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, cancelou uma votação agendada, após admitir que o parlamento a rejeitaria. Parlamentares devem votar o acordo a partir de 14 de janeiro.

(Por Andrew MacAskill)