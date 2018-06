Afeganistão diz que líder do Talibã no Paquistão foi morto

Cabul- O Ministério da Defesa do Afeganistão confirmou nesta sexta-feira a morte do líder dos talibãs paquistaneses, o mulá Fazlullah, em um bombardeio americano, ontem, na província de Kunar, no leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão.

Fazlullah “morreu na quinta-feira, às 9h (hora local), em um bombardeio das forças americanas realizado na região conhecida como Linha Durand (fronteira afegão-paquistanês), no distrito de Marawar, em Kunar”, afirmou à Agência Efe, o porta-voz do Ministério da Defesa, Muhammad Radmanesh.

“Ele foi atingido quando estava viajando em um veículo e morreu”, afirmou Radmanesh.

Fazlullah, que é apontado pela tentativa de assassinato da jovem Malala Yousafzai, vencedora em 2014 do Prêmio Nobel da Paz, e do massacre de 132 estudantes em uma escola do Paquistão, liderava o Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP) desde 2013.

Segundo o porta-voz do ministério, a investigação prossegue para confirmar se no bombardeio americano, que contou com a colaboração do Exército afegão, houve mais mortes.

Um porta-voz das tropas americanas enviadas para o Afeganistão, Martin O’Donnell, confirmou à Efe que os Estados Unidos realizaram um bombardeio contra um “importante líder de uma organização terrorista” na “província de Kunar, perto da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão”.

No entanto, não confirmou a morte do líder insurgente, nem sua identidade Esta não é a primeira vez que Fazlullah, que substituiu ao mulá Hakimullah Mehsud em 2013, é dado como morto.

No mês de março, o governo americano ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levasse à captura de Fazlullah, acusado dos ataques contra Malala e o colégio paquistanês, além da tentativa de detonar uma bomba na Times Square (Nova YorK), em maio de 2010.