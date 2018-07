Mineiro chileno comemora resgate de meninos na Tailândia

Mario Sepúlveda, um dos 33 mineiros chilenos que ficaram 69 dias debaixo da terra, comemorou a notícia do resgate dos 12 adolescentes e de seu treinador em uma caverna da Tailândia.

“Estou sentindo muita, muita emoção”, declarou à AFP.

Em 2010, Sepúlveda e seus companheiros mantiveram o mundo em suspense por ficarem presos em uma mina de cobre do deserto do Atacama, norte do Chile, durante mais de dois meses.

Há alguns dias Sepúlveda manifestou sua vontade de viajar à Tailândia para cooperar com os esforços de resgate dos adolescentes.

Depois de sua experiência, Sepúlveda, de 47 anos, passou a dar conferências motivacionais.

O drama dos mineiros chilenos virou filme em 2015, “Os 33”, onde Antonio Banderas interpretou Sepúlveda.