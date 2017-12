Mina explode e mata 6 crianças no norte do Afeganistão

Cabul – Pelo menos seis crianças, todas com menos de 10 anos, morreram na explosão de uma mina numa aldeia na cidade de Balkh, no norte do Afeganistão, informou a Polícia à Agência Efe nesta quinta-feira.

De acordo com o porta-voz da corporação em Balkh, Shiran Duranai, a explosão aconteceu no fim da tarde de ontem numa aldeia do distrito de Dawlat Abad. Segundo ele, a mina teria sido colocada pelos talibãs. As crianças brincavam no local no momento da explosão.

“Infelizmente, os talibãs colocam minas em todas as partes, como estradas e portas de escolas, causando vítimas civis”, explicou Duranai.

Até o momento, nenhum grupo se pronunciou sobre o caso.