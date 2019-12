Militares nos EUA rastreiam de Papai Noel a míssil da Coreia do Norte

Denver – Enquanto o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte permanece alerta para qualquer sinal de lançamento de míssil na Coreia do Norte – o que as autoridades de Pyongyang descreveram como um “presente de Natal” -,ele também está monitorando a figura lendária que entrega presentes para crianças de todo o mundo, disse o comando na segunda-feira.

Com sede em Colorado Springs, Colorado, o NORAD é um comando militar combinado dos EUA e do Canadá cuja missão é emitir avisos e controles aeroespaciais e marítimos na América do Norte.

Por mais de seis décadas, também oferece rastreamento em tempo real do Papai Noel, também conhecido como Kris Kringle, enquanto seu trenó movido a renas atravessa o mundo entregando presentes de Natal para crianças.

“Conforme o NORAD conduz sua principal missão de defender a América do Norte contra ameaças, estamos orgulhosos de continuar nossa tradição de acompanhar a jornada do Papai Noel ao redor do mundo”, afirmou o NORAD em comunicado.

O site de rastreamento do Papai Noel da NORAD, http://www.noradsanta.org, recebe quase 15 milhões de visitantes únicos de mais de 200 países e territórios em todo o mundo, informou a agência.

Nos últimos anos, o NORAD acompanhou os testes de mísseis de longo alcance da Coreia do Norte. Pyongyang alertou Washington no início deste mês sobre um possível “presente de Natal”. Isso aconteceu depois que o líder norte-coreano Kim Jong Un deu aos Estados Unidos até o final do ano para propor novas concessões nas negociações sobre o arsenal nuclear de seu país e reduzir as tensões entre os dois adversários de longa data.

A tradição de rastreamento do Papai Noel do NORAD começou em 1955, quando uma loja de departamentos de Colorado Springs imprimiu erroneamente o número de telefone para o Pólo Norte em um anúncio de jornal, de acordo com seu site.

A primeira ligação veio de uma garotinha e foi para o coronel da Força Aérea dos EUA Harry Shoup, diretor do que era então conhecido como Comando de Defesa Aérea Continental.

O coronel garantiu à garota que o Papai Noel estava a caminho e, quando mais crianças ligaram para o centro de comando, os militares acrescentaram uma nova tarefa à sua missão de defesa.

Renomeada NORAD três anos depois, como uma agência canadense e norte-americana combinada, a missão Santa continuou ininterrupta desde então. Agora, os observadores do Papai Noel podem rastrear seu paradeiro através das contas do NORAD no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.