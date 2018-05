Militares impedem acesso de jornalistas ao Parlamento da Venezuela

Membros da Guarda Nacional, deputados e jornalistas trocaram socos e empurrões nesta terça-feira, quando os militares impediram o acesso da imprensa à sede do Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição.

O Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) denunciou que “várias equipes foram agredidas” e uma câmera, “destruída” quando um grupo de parlamentares tentou permitir a entrada dos jornalistas no Palácio Legislativo.

“José Rivas, câmera da (TV privada) Venevisión, sofreu traumatismos no tórax e no rosto quando tentava entrar (…). Sua câmera foi destruída e ele recebeu socos e chutes” dos militares, informou o sindicato no Twitter.

O bloqueio militar na entrada do Parlamento tem sido frequente nas últimas semanas. Desde 17 de abril, os jornalistas foram impedidos de entrar no local em seis ocasiões.

Na sessão desta terça-feita foram debatidas as eleições do próximo domingo, nas quais o presidente Nicolás Maduro dá como certa sua reeleição. A oposição boicota a votação, que qualifica de “simulação”.