Milícias em Gaza disparam contra posto militar israelense

Jerusalém – Milicianos da Faixa de Gaza dispararam vários bombas contra um posto militar israelense, informou o Exército de Israel nesta quinta-feira.

“Várias rodadas de fogo de morteiro foram disparadas contra um posto militar próximo à parte norte da Faixa de Gaza. Não há informações sobre feridos”, disse o escritório de imprensa das Forças Armadas israelenses em comunicado.

Em represália, “tanques do Exército e aviões da Força Aérea de Israel atacaram quatro postos militares do Hamas no norte da Faixa de Gaza”, acrescenta a nota militar.

O Exército responsabiliza o Hamas por “qualquer atividade hostil perpetrada contra Israel desde a Faixa de Gaza”.

Por enquanto, nenhum grupo armado palestino da Faixa reivindicou a autoria do ataque.

Israel e as milícias de Gaza assinaram uma trégua em agosto de 2014 que se mantém com ocasionais violações em geral da parte palestina e que normalmente são respondidas com bombardeios israelitas contra alvos militares na Faixa.