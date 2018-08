Milhares protestam na Nicarágua por saída de Ortega e libertação de presos

Milhares de nicaraguenses desafiaram a lei que impede protestos e foram às ruas de Manágua nesta quarta-feira para exigir a saída do presidente Daniel Ortega e a libertação de centenas de cidadãos presos durante as manifestações deflagradas em abril.

“Liberdade, chega de presos”, “Justiça”, “Povo, una-se”, gritavam os manifestantes segurando fotos dos detidos e bandeiras da Nicarágua.

“Vá embora, vá embora”, gritavam os presentes, exigindo a saída de Ortega e de sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, acusados de corrupção, nepotismo e de instaurar uma ditadura.

A passeata, de 7 km, foi convocada pela Aliança Cívica (organismos da sociedade civil) e apoiada por sindicatos empresariais, que chamaram seus filiados e funcionários para se juntarem à iniciativa.

A multidão avançou a passos rápidos pelos chamados bairros orientais, outrora redutos sandinistas contra a ditadura de Anastasio Somoza em 1979 e recentemente reprimidos no contexto dos protestos contra o presidente Daniel Ortega. Muitos dos participantes estavam com o rosto coberto por medo de represálias.

“Prenderam muitas pessoas sem justificativa. O governo não tem argumento para deter civis pelo crime de expressar o que sentem”, afirmou à AFP Tania González, de 26 anos.

“O povo vai às ruas sabendo que tem uma arma na cabeça, que em qualquer momento será detido e acusado de terrorista”, disse à AFP um manifestante que se identificou como Néstor, afirmando que todos estão “no limite com tantas injustiças”.

“Que deixe o poder e que ocorram eleições livres”, pediu Denis Salvador, um operário de 35 anos.

“A solução é sua saída. Não importa o que aconteça, vamos seguir protestando”, disse um jovem que escondia o rosto com uma bandeira.

Ao menos 500 nicaraguenses foram capturados sem ordem judicial por participar dos protestos, incluindo 180 processados por terrorismo ou outros crimes, segundo o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh).

Em meio à passeata, ocorria nos tribunais o julgamento do líder camponês Medardo Mairena, acusado de terrorismo e crime organizado, entre outros.

Mairena foi levado ao tribunal com roupa da prisão, algemado, o cabelo bagunçado e visivelmente abatido, segundo uma foto do site oficial 19 Digital.

O líder camponês era um dos membros da mesa de diálogo, atualmente estagnada, entre o governo e a Aliança Cívica, com a mediação da Igreja Católica.

Os protestos começaram em 18 de abril contra uma reforma do seguro social, mas a violência derivou em uma demanda pela saída do presidente Daniel Ortega, há 11 anos no poder, e desde então os confrontos já deixaram mais de 300 mortos.