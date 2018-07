Milhares protestam na Escócia contra Donald Trump

Londres – Milhares de pessoas marcham pelas ruas da capital da Escócia, Edimburgo, para protestar contra o presidente Donald Trump, que permanece no país no fim de semana.

A polícia estima que o número de pessoas reunidas em frente ao Parlamento escocês em Edimburgo para o início da manifestação chega até 3.000. Grupos antifascistas e ativistas políticos foram acompanhados por muitos outros que dizem nunca ter demonstrado antes.

Com uma série de faixas improvisadas contrárias a Trump, o protesto passará pelo consulado norte-americano, que é protegido por um forte esquema de segurança.

Trump está passando o fim de semana fora dos holofotes, em seu resort em Turnberry, no oeste da Escócia, antes da cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsinque, na Finlândia. Fonte: Associated Press.