Milhares de iraquianos voltam às ruas para protestar no sul do país

Bagdá – Milhares de iraquianos voltaram a sair às ruas neste domingo, pelo oitavo dia consecutivo, em diversas cidades do sul do país para exigir o fim da corrupção, melhorias nos serviços básicos e medidas contra o desemprego.

Na capital da província de Dhi Qar, Nassíria, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, cinco delas policiais, em confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança, segundo fontes do Hospital Geral da cidade.

A polícia agiu contra as centenas de pessoas que se concentraram em frente à sede do governo local e utilizaram balas de borracha para tentar dispersar o protesto.

Testemunhas dos incidentes disseram à Agência Efe que os participantes invadiram várias sedes de partidos políticos. Em Basra, no sul do país, centenas de pessoas tentaram entrar na sede do governo, onde as forças de segurança chamaram reforços e contiveram os manifestantes. Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos, segundo fontes das forças de segurança provinciais.

Na província de Muthana ocorreu uma situação similar. Forças antidistúrbios evitaram que centenas de pessoas invadissem a sede do governo local com o uso de gás lacrimogêneo e jatos de água. Até o momento não há registros de feridos nesta província.

As novas manifestações foram convocadas apesar da tentativa do primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, de acalmar a situação, ao anunciar na noite de sábado uma série de medidas econômicas para melhorar os serviços básicos como água, eletricidade e atendimento médico. EFE