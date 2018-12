Milhares de cidadãos se reúnem em Gaza para o 31° aniversário do Hamas

Gaza, 16 dez (EFE).- Dezenas de milhares de pessoas se reuniram neste domingo na Praça Kateeba, no oeste da capital Gaza, para celebrar o 31° aniversário do movimento islamita Hamas, que aconteceu na sexta-feira.

Milhares de pessoas compareceram levando bandeiras verdes com o símbolo do movimento islamita palestino, que controla de fato a Faixa de Gaza desde que expulsou as forças leais à Autoridade Nacional Palestina em 2007, para celebrar sua criação em 1987.

O líder político do grupo, Ismail Haniyeh, dará um discurso no qual, segundo um porta-voz oficial, “fará declarações relevantes”.

O aniversário aconteceu no dia 14, mas o Hamas adiou a celebração por dois dias por conta da Marcha do Retorno, que acontece todas as sexta-feiras desde 30 de março e nas quais morreram cerca de 200 palestinos por fogo israelense.

O movimento islamita Hamas, que ganhou as últimas eleições gerais palestinas que foram realizadas em 2006, é considerado um grupo terrorista por Israel, União Europeia, Estados Unidos e outros países. EFE