Mike Pompeo é oficialmente empossado como secretário de Estado

São Paulo – Mike Pompeo foi oficialmente empossado como secretário de Estado dos EUA nesta quarta-feira, em cerimônia que contou com a presença do presidente Donald Trump e do vice-presidente Mike Pence.

Ao apresentar o novo membro de sua administração, Trump destacou as conquistas acadêmicas e profissionais de Pompeo e disse ter “absoluta confiança” de que ele fará um ótimo trabalho. “Parabéns, secretário Pompeo. Não tenho dúvidas de que você deixará os EUA orgulhosos”, disse o presidente.

Pompeo agradeceu os elogios e a indicação para o cargo. Ele enalteceu os avanços diplomáticos do governo Trump e ressaltou que agora existe uma oportunidade sem precedentes de mudar as condições da Península da Coreia.

“Prometo que minha equipe empregará diplomacia dura para defender os interesses da nossa população”, afirmou o secretário de Estado.

Pompeo foi diretor da CIA entre janeiro de 2017 e abril deste ano, quando foi indicado para o Departamento de Estado.